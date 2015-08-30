أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حزب مستقبل وطن بالسويس ينظم دورة تدريبية عن إدارة الحملات الانتخابية

Google+ Print
حزب مستقبل وطن بالسويس ينظم دورة تدريبية عن إدارة الحملات الانتخابية حزب مستقبل وطن بالسويس ينظم دورة تدريبية عن إدارة الحملات الانتخابية
نظم حزب مستقبل وطن أمانة السويس مساء اليوم دورته التدريبية الأولى بأحد الفنادق الخاصة بعنوان "إدارة الحملات الانتخابية" حاضر فيها أكمل نجاتى، أمين المهنيين بحزب مستقبل وطن بالجمهورية.

وقال أكمل نجاتى إن الأمانة المركزية ستقوم بإقامة دورات تدريبية لجميع الأمانات بالمحافظات فى إطار استعداد الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن أول الدورات التدريبية بدأت بمحافظة السويس.

وبدأ أمين المهنيين الدورة التدريبية بتعريف إدارة الحملات الانتخابية وكيفية تجهيز لليوم الانتخابي والهياكل التنظيمية للحملات الانتخابية، وشرح دور بعض اللجان الموجودة فى الهياكل التنظيمية مثل دور لجة الإعلام والشئون المالية ولجنة الشئون القانونية.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365