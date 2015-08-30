حزب مستقبل وطن بالسويس ينظم دورة تدريبية عن إدارة الحملات الانتخابية

نظم حزب مستقبل وطن أمانة السويس مساء اليوم دورته التدريبية الأولى بأحد الفنادق الخاصة بعنوان "إدارة الحملات الانتخابية" حاضر فيها أكمل نجاتى، أمين المهنيين بحزب مستقبل وطن بالجمهورية.

وقال أكمل نجاتى إن الأمانة المركزية ستقوم بإقامة دورات تدريبية لجميع الأمانات بالمحافظات فى إطار استعداد الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن أول الدورات التدريبية بدأت بمحافظة السويس.

وبدأ أمين المهنيين الدورة التدريبية بتعريف إدارة الحملات الانتخابية وكيفية تجهيز لليوم الانتخابي والهياكل التنظيمية للحملات الانتخابية، وشرح دور بعض اللجان الموجودة فى الهياكل التنظيمية مثل دور لجة الإعلام والشئون المالية ولجنة الشئون القانونية.



>