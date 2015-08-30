رئيس مدينة الواسطى: الهبوط الأرضى سببه عدم وضع سنادات على جانبى حفر الصرف

أكد المهندس بدوي النويشي رئيس مركز ومدينة الواسطي شمال بني سويف، إن الهبوط الأرضي الذي حدث في شارع العقبة بمدينة الواسطى نتج عن قيام الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي بالحفر علي مسافة 8 أمتار، ولم يقم العمال بوضع سنادات ( أخشاب وخواذيق ) علي جانبي الحفر لحمايته من الإنهيار وتركها بعد إنتهاء الأعمال.

وأضاف لـ"اليوم السابع": قمت بإستدعاء مسئولي الإدارة الهندسية، وتم الكشف عن ماسورتي المياه والصرف ومعاينة أحد المنزل المجاورة لموضع الإنحدار الأرضي، وتبين وجود شروخ وتصدعات في حوائط المنزل و كسر في الماسورة المغذية له، لذلك قمت بتسليم صاحب المنزل خطابين أحدهما موجه إلي الشئون الاجتماعية لصرف إعانة عاجلة علي اعتبار المنزل آيلاً للسقوط ، والآخر يتضمن وصفاً لحالة المنزل والأضرار التي لحقت به لرفع دعوى قضائية على الشركة المنفذة للمشروع.

وأشار رئيس مركز ومدينة الواسطى، إلى أن صاحب المنزل أخبره بحدوث ذات الهبوط منذ عامين وإصابة المنزل بأضرار بالغة، وعندما قرر رفع دعوى على الشركة قام مسئولوها بترميم المنزل فتراجع عن موقفه .

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