السفارة البريطانية: السفير سينقل تحفظات الحكومة المصرية إلى الوزراء بلندن

ذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة فى بيان صحفى اليوم الأحد أن السفير البريطاني جون كاسن اجتمع صباح اليوم مع السفير هشام سيف الدين مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير بناء على طلب من وزارة الخارجية المصرية.

وأشارت السفارة إلى أن السفير البريطاني شرح موقف المملكة المتحدة بخصوص حكم المحكمة الصادر أمس السبت “الذي تم التعبير عنه في بيانات صادرة من لندن والقاهرة بالأمس خصوصا في ظل وجود مواطنين بريطانيين اثنين تتضمنهما القضية” وذلك فى إشارة إلى الحكم الصادر بحق صحفيي الجزيرة فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم “خلية الماريوت”.

وأوضحت السفارة أن السفير كاسن أخذ على عاتقه نقل التحفظات التي عبر عنها الجانب المصري إلى الوزراء في لندن.