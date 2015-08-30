رئيس لجنة الانتخابات بالسويس: تسلمنا قرارات اللجنة العليا وتم تشكيل اللجان الفرعية

قال المستشار نجاتى حبيب غبريال رئيس محكمة السويس الابتدائية ورئيس للجنة العامة للانتخابات مجلس النواب 2015 بالمحافظة أن جميع الأجراءات الأدارية الخاصة بتلقي ترشحات المرشحين وقاعدة البيانات وتقسيم الدوائر الفرعية بالمحافظة وقرارات اللجنة العليا تم تسلمها اليوم الساعه 4 عصرًا.

أضاف المستشار نجاتي حبيب غبريال فى تصريحات خاصة أنه قام بتشكيل لجنة فرعية برئاسته لتلقي طلبات المرشحين يوم الثلاثاء القادم للتأكد وفحص الأوراق لكل مرشح على حدي.

تابع أن السويس يوجد بها 5 لجان عامة سيتولى الأشراف عليها مستشارين وقضاة ، بالاضافة إلى جميع اللجان الفرعية التى سيشرف عليها قضاة.