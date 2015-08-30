ارتياح بين القوى السياسية بالسويس لتواجدها بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب

سادت حالة من الارتياح بين القوى السياسية والحزبية بالسويس لوضع المحافظة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب والتي تقرر أن تكون يومي 22 و 23 نوفمبر القادم.

قال على أمين القيادي بحزب الوفد أن وضع السويس بالمرحلة الثانية سوف يأتي فرصه لكل المرشحين بالتحرك بكافة أنحاء المحافظة خاصة بعد أن أصبحت السويس دائرة واحدة بـ 4 نواب.

أضاف أمين أنه يناشد شعب السويس الوعي والمثقف حسن أختيار النواب ومن سيمثل المدينة الباسلة فى أول برلمان بعد ثورة 30 يونية.

قال عبد الحميد كمال القيادي بحزب التجمع أن تواجد السويس بالمرحلة الثانية أمر متوقع لوجودها بالانتخابات الاخيرة قبل تأجيلها بنفس المرحلة .