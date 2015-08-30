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اهتمام دولي كبير بصواريخ روسية للمعركة الجوية

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اهتمام دولي كبير بصواريخ روسية للمعركة الجوية اهتمام دولي كبير بصواريخ روسية للمعركة الجوية

 

أرشيفية

خُصِّص صاروخ “إر-73أ”، وهو من فئة صواريخ جو/جو الخاصة بالمعركة الجوية القريبة، لمكافحة الطائرات الحربية المعادية التي تطير على ارتفاع 5 أمتار إلى 20 ألف متر بسرعة تصل إلى 2500 كيلومتر في الساعة.

ويحتوي صاروخ “إر-73أ” البالغ مداه 30 ألف متر على صاعق الليزر واللاسلكي لتفجير عبوته الناسفة. ويبلغ وزنه 110 كيلوغرامات.

وصرح يوري كليشين، المدير العام لمصنع “بوكس”، بأن هناك اهتمامًا كبيرًا بالصواريخ التي ينتجها المصنع.

وقد اقتنى الكثير من الدول هذه الصواريخ، ومنها على سبيل المثال الصين والهند والجزائر وإندونيسيا.
> وتسلّم روسيا عشرات الدول صواريخ “إر-73أ” قبل نهاية هذا العام وفقا للعقود المبرمة.

وتجدر الإشارة إلى أن معرض “ماكس 2015″ الدولي للطيران الذي تستضيفه مدينة جوكوفسكي في ريف العاصمة الروسية، يتضمن صواريخ “إر-73أ”.

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