مقتل 6 إرهابيين على الأقل وتدمير منشآتهم فى مناطق متفرقة من بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الأحد، مقتل 6 إرهابيين على الأقل وتدمير أوكارهم وضبط عدد من العبوات الناسفة فى مناطق متفرقة من بغداد.

ونقلت اليوم وكالة أنباء الإعلام العراقى عن بيان لقيادة عمليات بغداد القول: "أن قوات اللواء - 60 تمكنت من قتل 3 إرهابيين وتدمير مفرزة رشاشة فى منطقة العطر غرب بغداد، وقتل إرهابيين اثنين، وتدمير مفرزة صواريخ فى منطقة العناز غرب بغداد، فيما تمكنت قوة من لواء الرد السريع الثانى من رصد مجموعة إرهابية وقتل أحد عناصرها فى منطقة زوبع غرب بغداد .

وأضاف البيان، أن قوة من اللواء - 24 تمكنت من تدمير إثنين من أوكار العدو وقتل من فيهما فى منطقة اللهيب غرب بغداد وتدمير مركبة للعدو وقتل من فيها فى منطقة البحيرات غرب بغداد ".

وأوضح البيان، أن القوات ضبطت صاروخا ومخابىء للعبوات الناسفة وأسلحة أخرى فى مناطق متفرقة بالعاصمة العراقية.