أبو بكر العطاس: التحالف العربى ينتصر للشعب اليمنى و للأمن العربى

قال مستشار الرئيس اليمنى ورئيس الوزراء السابق حيدر أبو بكر العطاس، إن عاصفة الحزم أتت لنصرة الشعب اليمنى أولا وحماية الأمن العربى ثانيا، مشدداً على أنه لو لم يتحرك التحالف العربى لشاهدنا القواعد البحرية الإيرانية فى المحيط على شاطئ البحر العربى،و أضاف : عاصفة الحزم تمت فى وقتها دفاعاً عن أمن اليمن وأمن العرب"، معتبرا أنه لا خيار إلا الانتصار للشرعية.

وأضاف "العطاس" خلال حواره مع الإعلامية زينة يازجى ببرنامج "بصراحة مع زينة يازجى" المذاع عبر فضائية "سكاى نيوز" عربية ، أن الرئيس السابق على عبد الله صالح وميليشيا الحوثى المدعومين من إيران أخطأوا فى حساب ردة الفعل لانقلابهم على الشرعية ولم يتوقعوا تدخلا عسكريا من التحالف العربى.

واستطرد قائلاً:" ارتباط الحوثيين بإيران أثار حفيظة أطراف عدة فى الشعب اليمنى.. وصالح بنى الجيش للولاء له و ليس للوطن وتحالفه مع الحوثيين لن يصمد طويلاً"، مشدداً على ضرورة تقديم الرئيس السابق للمحاكمة مع استمرار عمليات التحالف العسكرية حتى اتمام مهمتها كاملة وهو القضاء على نهج "صالح والحوثيين".

وأوضح رئيس الوزراء السابق، أن ضربات التحالف استهدفت مخازن السلاح وتجنبت المدنيين.