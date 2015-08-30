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لو أنت حامل خدى بالك.. البدانة ترفع فرص الإجهاض وتسبب تشوهات الأجنة

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لو أنت حامل خدى بالك.. البدانة ترفع فرص الإجهاض وتسبب تشوهات الأجنة لو أنت حامل خدى بالك.. البدانة ترفع فرص الإجهاض وتسبب تشوهات الأجنة
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها أحدث دراسة علمية، حيث أفادت أن النساء الحوامل البدينات قد يزيد لديهن خطر الإجهاض بمقدار الضعف، مقارنة بالنساء ذوات الوزن الصحى.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة الحديثة أن الأسباب المؤدية لارتفاع خطر الإجهاض لدى النساء الحوامل البدينة يرجع إلى ارتفاع ضغط الدم ومشاكل المشيمة.

وقالت مؤلفة الدراسة ليزا بودنار، أستاذة فى قسم علم الأوبئة بجامعة بيتسبرج، أن هناك عدد كبير من النساء الحوامل البدينات يعانون من موت الجنين داخل الرحم، وهذا يعزز وجود علاقة بين البدانة وولادة جنين ميت.

ووجد الباحثون أن أكثر من 650 حالة موت للأجنة داخل الرحم فى مستشفى جامعة بيتسبرج، بين عامى 2003 و2010، وكانوا يعانون من إجهاض الحمل قبل 16 أسبوعا على الأقل من الحمل.
>وأضاف الباحثون أن بعض المضاعفات الأكثر احتمالا أن تحدث فى النساء البدينات، تشمل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض المشيمة، تشوهات الجنين، وتشوهات الحبل السرى.

ونصح الباحثون النساء الحوامل بإتباع نظام غذائى صحى جيد خلال فترة الحمل وقبلها والحصول على الوزن الصحى لتفادى مشاكل الإجهاض.

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مصر 365