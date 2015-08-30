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مؤتمر يوصى بإخضاع طلاب المدارس للكشف عن العيوب الخلقية القاتلة بالقلب

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مؤتمر يوصى بإخضاع طلاب المدارس للكشف عن العيوب الخلقية القاتلة بالقلب مؤتمر يوصى بإخضاع طلاب المدارس للكشف عن العيوب الخلقية القاتلة بالقلب
أوصى فريق من الأطباء والباحثين خلال المؤتمر الدولى للقلب الذى عقد بمدينة لندن الإنجليزية بضرورة إخضاع طلاب المدارس الذين يمارسون الرياضة والأنشطة البدنية لإجراء فحوصات طبية على قلوبهم وذلك بعدما أكدت دراسة صادمة أن الكثير من الطلاب معرضون للوفاة المفاجئة.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن الطلاب الذين يعانون من عيوب خلقية بالقلب لم يتم اكتشافها بعد معرضون لخطر الوفاة المفاجئة أثناء ممارسة الرياضة بمعدل 6 أضعاف مقارنة بالطلاب الذين لا يعانون من هذه المشاكل المرضية.

وتابع الباحثون أن حوالى 93% من الطلاب الصغار الذين ماتوا بشكل مفاجئ أثناء ممارسة الرياضة كانوا يعانون من مشاكل وعيوب خلقية بالقلب لم يتم اكتشافها قبل حدوث الوفاة نظراً لعدم خضوعهم للكشف والفحوصات الطبية الضرورية.

وأضاف الباحثون أن ممارسة الأطفال الذين يعانون من عيوب بالقلب للرياضة 3 ساعات أسبوعياً فقط يزيد من خطر وفاتهم، لافتين فى الوقت ذاته أن يمكن اكتشاف هذه العيوب الخلقية بالقلب من خلال إجراء فحوصات طبية لا تتعدى 10 دقائق.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثلاثين من شهر أغسطس الجارى.

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