أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

جورج الراسي يحتفل بعمادة ابنه "جو جونيور"

Google+ Print
جورج الراسي يحتفل بعمادة ابنه "جو جونيور" جورج الراسي يحتفل بعمادة ابنه "جو جونيور"

الأحد 30-08-2015 20:36

احتفل الفنان جورج الراسي بعمادة إبنه "جورج جونيور"، بحضور عمته الممثلة نادين الراسي ومجموعة من الأهل والأقارب، وبغياب والدته عارضة الأزياء جويل حاتم.

نادين توجهت، عبر حسابها الخاص على موقع "إنستغرام"، إلى "جورج جونيور" بكلمات من القلب قالت له فيها: "من أجمل أمي وبيّ خلقت، وعقلوب الكلّ تمرجحت. وبيوم الحطّيت الميرون ملايكة السما فرّحت. النور اللي بعيونك زاد، لما لبست توب العماد. يا جو يا بركة هالبيت. ملاك عالأرض صرت وملك العيلة توّجت".

يشار إلى أن جورج الراسي انفصل عن جويل حاتم قبل عدة أشهر، بعد تصريحات نارية وإتهامات متبادلة بين الطرفين، إنتهت بأقسام الشرطة وبالطلاق، ومن ثم اتفق الطرفان على أن يتقاسما حضانة الطفل، بعيداً عن المشاكل من أجل مصلحة "جورج جونيور".

من ناحية ثانية، تعرضت جويل حاتم، قبل يومين، للإنتقادات عندما نشرت صورة لها مع ابنها جورج الراسي، لأنها استبدلت كنية والده بكنيتها، وعرفّت عنه بـ جو حاتم".

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي