جورج الراسي يحتفل بعمادة ابنه "جو جونيور"

احتفل الفنان جورج الراسي بعمادة إبنه "جورج جونيور"، بحضور عمته الممثلة نادين الراسي ومجموعة من الأهل والأقارب، وبغياب والدته عارضة الأزياء جويل حاتم.

نادين توجهت، عبر حسابها الخاص على موقع "إنستغرام"، إلى "جورج جونيور" بكلمات من القلب قالت له فيها: "من أجمل أمي وبيّ خلقت، وعقلوب الكلّ تمرجحت. وبيوم الحطّيت الميرون ملايكة السما فرّحت. النور اللي بعيونك زاد، لما لبست توب العماد. يا جو يا بركة هالبيت. ملاك عالأرض صرت وملك العيلة توّجت".

يشار إلى أن جورج الراسي انفصل عن جويل حاتم قبل عدة أشهر، بعد تصريحات نارية وإتهامات متبادلة بين الطرفين، إنتهت بأقسام الشرطة وبالطلاق، ومن ثم اتفق الطرفان على أن يتقاسما حضانة الطفل، بعيداً عن المشاكل من أجل مصلحة "جورج جونيور".

من ناحية ثانية، تعرضت جويل حاتم، قبل يومين، للإنتقادات عندما نشرت صورة لها مع ابنها جورج الراسي، لأنها استبدلت كنية والده بكنيتها، وعرفّت عنه بـ جو حاتم".

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