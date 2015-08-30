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عاصي الحلاني يعلن عن جديده من داخل ستوديو طوني سابا

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عاصي الحلاني يعلن عن جديده من داخل ستوديو طوني سابا عاصي الحلاني يعلن عن جديده من داخل ستوديو طوني سابا

الأحد 30-08-2015 20:45

نشر الفنان عاصي الحلاني على حسابه الخاص في موقع "إنستغرام" صورة تجمعه بالشاعر نزار فرنسيس والملحن رواد رعد والموزع الموسيقي طوني سابا.

عاصي اكتفى بالتعليق على الصورة "انتظرونا قريباً" بالإشارة إلى أنه ينوي طرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، وافق عاصي الحلاني على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "العراب" الذي عرض الجزء الأول منه في رمضان الفائت، كما أنه يستعد خلال الفترة المقبلة للتفرغ لبرنامج "ذا فويس" في موسمه الجديد.

 

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