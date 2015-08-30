رئيس لجنة الانتخابات بالسويس يتسلم قرارات اللجنة العليا

قال المستشار نجاتى حبيب غبريال رئيس محكمة السويس الابتدائية ورئيس للجنة العامة للانتخابات مجلس النواب 2015 بالمحافظة أن جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بتلقي ترشحات المرشحين وقاعدة البيانات وتقسيم الدوائر الفرعية بالمحافظة وقرارات اللجنة العليا، تم تسلمها اليوم الساعه 4 عصرا .

وأضاف المستشار نجاتى حبيب غبريال لـ " اليوم السابع " أنه شكل لجنة فرعية برئاسته لتلقي طلبات المرشحين يوم الثلاثاء القادم للتأكد وفحص الأوراق لكل مرشح على حدي.

وتابع أن السويس يوجد بها 5 لجان عامة سيتولى الأشراف عليها مستشارين وقضاة ، بالاضافة إلى جميع اللجان الفرعية التى سيشرف عليها قضاة.