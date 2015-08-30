غرفة الاتصالات تنظم برنامج تدريبى للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر

تنظم غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة لاتحاد الصناعات المصرية FEI، برنامج تدريبى للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر MSE's، وذلك بمناسبة تكوين مجموعة عمل خاصة بالشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بالغرفة برئاسة المهندس محمد خليف عضو مجلس إدارة الغرفة

جاء ذلك فى بيان أصدرته الغرفة اليوم الأحد، كما تنفذ الغرفة سلسلة من ورش العمل التدريبية فى المجالات التالية: التدريب على التسويق الإلكترونى عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، إدارة استراتيجية، المناقصات وعقود الإدارة، إدارة مشروعات، التسويق، المبيعات، الكتابة التقنية، إدراة الموارد البشرية للشركات الصغيرة، والإدارة المالية، كما أن حضور ورش العمل مجاناً لشخص واحد من كل شركة.

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