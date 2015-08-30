محافظ الإسكندرية:"عندما تنتهى مهمتى سأسلم المسئولية لمن بعدى ولا صحة لعزلى"

قال هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، ردًا على مطالب بعض المواطنين بالاستمرار فى المنصب لمد سنتين، قائلاً: "عندما تنتهى مهمتى التى كلفت بها سأسلم المسئولية لمن يتم اختياره بعدى والمسئولية حمل ثقيل وربنا يعينا على أدائها والهدف الكبير أن أضع خطة إستراتيجية للخمس سنوات القادمة حتى ينفذها كل من يأتى بعدى" ونفى المسيرى شائعات عزله من منصبه.

جاء ذلك خلال اللقاء الشهرى لمحافظ الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صفحة عيش الإسكندرية.

وشدد على مصادرة التوك توك فى حالة المخالفة والسير فى الشوراع الرئيسية مع غرامة 1500 جنيه كما ستتم مواجهة الميكروفونات بدءًا من الأسبوع المقبل بعد تزويد شرطة المرافق بسيارات بالإضافة إلى تواجدهم من الآن فى الأحياء.



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