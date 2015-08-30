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محافظ الإسكندرية: غرامة فورية 500 جنيه لمواجهة زرع حدايد أمام المحلات

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محافظ الإسكندرية: غرامة فورية 500 جنيه لمواجهة زرع حدايد أمام المحلات محافظ الإسكندرية: غرامة فورية 500 جنيه لمواجهة زرع حدايد أمام المحلات
قال هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، ردا على طرح أحد المواطنين لمشكلة البناء المخالف، إنها مشكلة على مستوى الجمهورية، وتوجد كثير من الإجراءات والاستعدادات الأمنية وأيضا يوجد أولويات".. وجاء ذلك خلال اللقاء الشهرى لمحافظ الإسكندرية بصفحة "عيش الإسكندرية"على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وأشار إلى أن هناك غرامة فورية 500 جنيه لمواجهة زرع حدايد أمام المحلات والمنازل وسوف ترتفع الغرامة إلى 1000 جنيه ثم الغلق فى المرحلة النهائية .

وحول مشكلة انتشار الكلاب الضالة وسرقة أغطية البلاعات، قال "نواجه ضغطا كبيرا من جمعيات الرفق بالحيوان لعدم التخلص منها بالسموم، والمقترحات الأخرى غير عملية، ونتفاوض حاليا مع وزارة الزراعة القسم البيطرى لحل جذرى على مستوى الجمهورية، أما بالنسبة للبلاعات يتم الآن تصنيع أغطية رخيصة من البلاستيك لأن الأخرى تسرق".

ونفى المحافظ الاستعانة مرة أخرى بشركة أجنبية لرفع القمامة من الشوارع، مشيرا إلى أن شركة فيولا لجأت للتحكيم الدولى بعد ارتفاع مديوينة المحافظة إلى مليار جنيه.

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