بالفيديو – هدف رائع .. عمرو وردة يفتتح سجله التهديفي ويقود فريقه لانتصار أول

نجح عمرو وردة في افتتاح سجله التهديفي بقميص بانيتوليكوس بعدما سجل في انتصار فريقه أمام أستيراس تريبوليس 2-0.

وردة أتم انتقاله للفريق اليوناني بعد خضوعه لفترة معايشة وإتمامه للكشف الطبي.

في الجولة الأولى شارك عمرو وردة أساسيا ونجح في الحصول على ركلة جزاء ولكن فريقه خسر أمام باناثنيكوس 2-1.

قبل أن يظهر من جديد أسم وردة في التشكيل الأساسي لفريقه في الجولة الثانية.

وسجل وردة رأسية رائعة هزت شباك أستيراس في الدقيقة 34. قبل أن يأتي الهدف الثاني في أخر دقيقة.

وخرج وردة في الدقيقة 67 بعد أداء رائع توجه بهدف رأسي وفوز أول لفريقه.

وحصد بانيتوليكوس أول ثلاث نقاط في الدوري اليوناني.

شاهد – هدف عمرو وردة الأول مع بانيتوليكوس