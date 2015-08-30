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بالفيديو – فورزا روما فورزا صلاح .. الذئاب تفترس يوفنتوس في قمة الإثارة

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بالفيديو – فورزا روما فورزا صلاح .. الذئاب تفترس يوفنتوس في قمة الإثارة بالفيديو – فورزا روما فورزا صلاح .. الذئاب تفترس يوفنتوس في قمة الإثارة

"فورزا فورزا فورزا روماااااااا" .. هكذا هتفت جماهير روما في المدرجات احتفالا بالفوز على يوفنتوس 2-1 في قمة الدوري الإيطالي.

يوفنتوس حل ضيفا على روما في قمة الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وشارك الجناح المصري محمد صلاح منذ بداية اللقاء قبل أن يخرج في الدقيقة 77.

ثنائية روما جاءت عن طريق ميراليم بيانيتش وإدين دجيكو. بينما هدف يوفنتوس الوحيد جاء عن طريق باولو ديبالا.

ورفع روما رصيده إلى النقطة الرابعة من المباراة الثانية بينما لقى يوفنتوس الخسارة الثانية على التوالي في الدوري لأول مرة في تاريخ الدوري الإيطالي.

نعم. لأول مرة في التاريخ يخسر يوفنتوس مباراتين على التوالي في افتتاح الدوري الإيطالي.

بداية مثيرة

المباراة انطلقت سريعا فظهرت خطورة روما عن طريق صلاح وياجو.

بينما اختفت تماما خطورة يوفنتوس.

وفي الدقيقة 8 توغل صلاح قبل أن يمرر لياجو والذي سدد بقوة ولكن خارج مرمى بوفون. (شاهد اللقطة)

وتواصلت خطورة روما قبل أن يحرم قائم يوفنتوس بيانيتش من هدف رائع.

بيانيتش استلم تمريرة صلاح قبل أن يطلق صاروخ أرض جو ولكن في القائم. (شاهد اللقطة)

واستمر توتر يوفنتوس وتوتر بول بوجبا ضد روما دون أي مبرر.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي وأفضلية الأداء لروما.

شوط الأهداف

في الشوط الثاني الأمور لم تتغير كثيرا. روما أفضل ويحاول ويوفي بلا أي خطورة.

وتألق جيانللويجي بوفون أمام إدين دجيكو في الدقيقة 60.

تألق بوفون لم يستمر كثيرا ليقف الحارس الرائع متفرجا على تسديدة ولا أروع من بيانيتش.

بيانيتش ومن ركلة حرة ولا أروع يضع روما في المقدمة والكل يقف متفرجا.

شاهد الهدف

وخرج صلاح بعد أداء طيب في الدقيقة 77 ليشارك خوان إيتوربي. قبل أن يخرج باتريس إيفرا من الملعب مطرودا بعد الحصول على إنذار أول في الدقيقة 75 وثاني في الدقيقة 78.

وظهر من جديد دجيكو فاستغل هفوه غير عادية من دفاع يوفنتوس ليرتقي لعرضية ياجو ويضع رأسية رائعة تهز مرمى بوفون ويوفنتوس.

ولم ينفع هدف ديبالا في الدقيقة 88 من عودة يوفنتوس في النتيجة.

روما تفترس يوفنتوس والأخير في المركز الأخير على سلم ترتيب الدوري الإيطالي.

شاهد أهداف المباراة

شاهد ملخص صلاح أمام روما

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فيديو اليوم السابع

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