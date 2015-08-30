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دي روسي عقب الفوز على يوفنتوس: صلاح يمتلك قدرات غير طبيعية

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دي روسي عقب الفوز على يوفنتوس: صلاح يمتلك قدرات غير طبيعية دي روسي عقب الفوز على يوفنتوس: صلاح يمتلك قدرات غير طبيعية

"إنه رائع. ممتاز. يمتلك قدرات غير طبيعية".. هكذا تحدث دانيللي دي روسي عن محمد صلاح عقب فوز روما أمام يوفنتوس.

روما فاز على يوفنتوس 2-1 في قمة الجولة الثانية من الدوري الإيطالي. (طالع التفاصيل)

وشارك الجناح المصري محمد صلاح منذ البداية وحتى الدقيقة 77 أمام يوفنتوس. (شاهد كل ما قدمه صلاح)

وتحدث دي روسي عن صلاح عقب المباراة قائلا: "إنه لاعب ممتاز".

وأضاف في تصريحات مع قناة beIN Sports عقب المباراة "لم أكن أعرفه جيدا قبل وصوله إلى فيورنتينا. ولكنه لاعب رائع وسريع للغاية".

وأتم "لا يتحدث الإيطالية ولكنه يمتلك قدرات غير طبيعية. وسعيد جدا بدوره مع الفريق".

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