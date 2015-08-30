صلاح ضاحكا: تمنيت التواجد في الملعب بعد طرد إيفرا

"في الحقيقة تمنيت البقاء في الملعب حتى قبل الطرد".. هكذا أجاب محمد صلاح عن سؤال (هل تمنيت التواجد في الملعب بعد طرد إيفرا) عقب انتصار روما أمام يوفنتوس.

روما فاز على يوفنتوس 2-1 في قمة الجولة الثانية من الدوري الإيطالي. (طالع التفاصيل)

وشارك الجناح المصري محمد صلاح منذ البداية وحتى الدقيقة 77 أمام يوفنتوس. (شاهد كل ما قدمه صلاح)

وتحدث صلاح عقب المباراة قائلا: "في الحقيقة تمنيت عدم الخروج من الملعب والاستمرار لنهاية المباراة".

وأضاف ضاحكا في تصريحات مع قناة beIN Sports "وبالتأكيد تمنيت التواجد بعد طرد إيفرا".

وتحصل باتريس إيفرا على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 75 ثم غادر صلاح ثم تحصل إيفرا على بطاقة ثانية ليغادر الملعب مطرودا.

وعقب الطرد ظهرت المساحات الواسعة في دفاع يوفنتوس وكاد روما أن يسجل الهدف الثالث في أكثر من مناسبة لولا تألق بوفون.