الجيش اليمنى يدرب 5 آلاف مقاتل ويطلق عليهم اسم "حزم سلمان"

قال مسئولون عسكريون اليوم الأحد، إن الحكومة اليمنية فى المنفى تقوم بتدريب خمسة آلاف مقاتل فى مدينة عدن فى جنوب اليمن لينضموا للجيش اليمنى.

تضم الوحدة الجديدة مقاتلين موالين للرئيس عبد ربه منصور هادى، الذى يقاتل الحوثيين المدعومين من إيران فى مدن وبلدات فى مختلف أرجاء اليمن.

واستعادت القوات الموالية لهادى بمساعدة غارات جوية يشنها تحالف تقوده السعودية السيطرة على عدن وتتقدم الآن شمالا فى اتجاه العاصمة صنعاء التى مازال الحوثيون يسيطرون عليها.

وقال سالم محمود المتحدث باسم الجيش "العدد حوالى 5000 مقاتل وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادى طبعا. والقيادة العسكرية الحاكمة عندما ارتأت الضرورة تم تشكيل هذا اللواء، لواء حزم سلمان ومستمرين الآن فى عملية التدريب المستمر."

وهذه هى المجموعة القتالية الأولى من الموالين لهادى التى يجرى تدريبها ولتندرج رسميا ضمن قوات الجيش منذ بدء الغارات الجوية للتحالف الذى تقوده السعودية، وسمى اللواء "حزم سلمان" فى إشارة إلى العاهل السعودى الملك سلمان الذى أنشأ تحالفا باسم "عاصفة الحزم."

وقال أوسان فاضل المتحدث العسكرى "12 كتيبة مكونة منها صاعقة ومشاة والحمد لله تم نجاحها بسلام وكما ترون الآن أمامكم، القوات الموجودة داخل الميدان."

وقتل أكثر من 4300 شخص منذ بدء الحرب فى اليمن منذ خمسة أشهر معظمهم من المدنيين إضافة الى تفشى الأمراض والجوع فى واحدة من أفقر الدول العربية.

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