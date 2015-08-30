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أبو ريدة: نصف نهائى الكونفدرالية بجمهور

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أبو ريدة: نصف نهائى الكونفدرالية بجمهور أبو ريدة: نصف نهائى الكونفدرالية بجمهور

أرشيفية

ذكر هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي، على أن الكاف قرر حضور الجماهير في مبارتي الدور قبل النهائي من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقد حسم الأهلي والزمالك بطاقة التاهل إلي نصف نهائى الكونفدرالية ، حيث حسم كلًا منهما التأهل إلي دور قبل النهائى قبل نهاية دور ثمانية بجولة واحدة.

وقد اشار هاني ابو ريدة انة وفقًا للتعديلات التي أجراها كاف سوف تتيح حضور جمهور في دور قبل النهائي للكونفدرالية وذلك وفقًا لتصريحات تلفزيونية لهاني أبو ريدة.

وقد تم هذا التعديل في الاجتماع الاخير للكاف حيث أنه سوف سوف يكون حضور جمهور أجباريًا في الدور قبل النهائي من الكونفدرالية.

ويلتقى الأهلي مع الملعب المالي وسوف يلتقي الزمالك مع فريق أرولاندو بايريتس الجنوب افريقي وذلك في الجولة الاخيرة من دور مجموعات.

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