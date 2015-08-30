التحالف الدولى يقصف معاقل لداعش بـ 22 غارة جوية فى العراق وسوريا

أفاد بيان عسكرى أمريكى لقوة المهام المشتركة اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة وشركاءها فى التحالف نفذوا 15 غارة جوية على أهداف لمتشددى تنظيم داعش، فى العراق وسبعة فى سوريا منذ وقت مبكر من صباح أمس السبت.

وتضمنت الأهداف التى تعرضت لغارات ناجحة فى العراق زورقين ومستودعين للشحنات الناسفة قرب البغدادى ووحدة تكتيكية وثلاث مركبات ومبنى قرب بيجى ووحدة تكتيكية ومركبة مدرعة قرب طوز.

وفى سوريا دمرت الضربات الجوية وحدات تكتيكية ومواقع حصينة ومنظومة مدفعية للدفاع الجوى ومنظومة لمدافع مورتر ومنصة لاطلاق الصواريخ قرب الحسكة ومدفعية وحفارا قرب ناحية الهول ومنطقة قتالية.

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