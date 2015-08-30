ملك الأردن: علاقاتنا مع مصر والخليج وباقى الدول العربية "قوية جدا"

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني "إن علاقتنا مع إخواننا في الخليج ومع مصر وباقي الدول العربية قوية جدا، وهي في تقدم كل عام، وهناك تنسيق قوي مع أشقائنا العرب بالنسبة للوضع في سوريا والعراق".. حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي.

وأضاف الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله اليوم الأحد في الديوان الملكي الهاشمي شخصيات ووجهاء العاصمة عمان، "إنني لمست خلال زيارتي الأخيرة إلى روسيا - قبل أيام - تعاونا كبيرا لإيجاد حل سياسي بالنسبة لسوريا، وأتمنى أن يتم التوصل إلى حل للأزمة بأقصى سرعة".

وتابع العاهل الأردني "لكن بغض النظر عن التطورات السياسية هناك، فإن الأمور على الأرض بحاجة إلى المزيد من الوقت، وواجبنا في النهاية أن نحمي حدودنا، وأن نحمي شعبنا".

وأعلن الملك عبدالله الثاني أنه سيزور الصين الأسبوع القادم لفتح المجال للاستثمارات في مشاريع مختلفة، وبما يساعد على تحقيق المستقبل الأفضل لأبناء الأردن في مختلف مناطق المملكة.

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