طيران التحالف العربى يشن غارات عنيفة على محافظتى صعدة ومأرب باليمن

شنت طائرات التحالف العربى اليوم الأحد، غارات عنيفة على محافظة صعدة المعقل الرئيسى للحوثيين شمال اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن الغارات استهدفت مخزن صواريخ فى منطقة آل مزروع بمديرية سحار كما استهدفت مزرعة عقلان التى يوجد بداخلها معسكر للحوثيين ومواقع اخرى بمديرية ساقين.

وبحسب المصادر، فإن انفجارات عنيفة هزت تلك المواقع، وشوهدت أعمدة الدخان ترتفع بكثافة.

ولم يتسن معرفة الأضرار البشرية والمادية التى خلفتها تلك الغارات حتى اللحظة.

وفى محافظة مأرب شرقى اليمن، استهدفت غارات التحالف مواقع الحوثيين فى منطقتى مجزر وجبل هيلان، وأدت الى تدمير آليات عسكرية لهم.

وبحسب مصادر صحفية، جاءت تلك الغارات تزامنا مع تحليق كثيف لطائرات الأباتشى التابعة للتحالف على منطقتى الجفينة والمصارية.

يذكر أن تعزيزات عسكرية كبيرة من ضمنها طائرات آباتشى وصلت إلى محافظة مأرب دعما للمقاومة الشعبية من قبل قوات التحالف الذى تقوده السعودية.

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