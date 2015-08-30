الرئيس المالى يبدأ زيارة للجزائر لإتمام اتفاق السلام بين البلدين

وصل الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، بعد ظهر اليوم الأحد، إلى الجزائر في زيارة تستغرق ثلاثة أيام تلبية لدعوة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وكان في استقبال الرئيس المالي لدى وصول مطار هواري بومدين الدولي رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي محمد العربي ولد خليفة وأعضاء من الحكومة.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين البلدين، ومن المقرر أن يتبادل الرئيسان الجزائري والمالي ـ خلال محادثاتهما ـ وجهات النظر بشأن المسائل الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تنفيذ اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة في مالي.

يذكر أن الجزائر قامت بدور رئيسي في التوصل إلى اتفاق السلم والمصالحة من أجل تسوية سلمية للأزمة التي يشهدها مالي وهو الاتفاق الذي توج خمس جولات من الحوار بدأت في يوليو 2014 والذي أعلن الرئيس المالي التزامه ببذل كافة الجهود من أجل إحلال السلم والاستقرار في شمال مالي.

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