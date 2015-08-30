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برى يدعو إلى حوار بين رئيس الحكومة اللبنانية ورؤساء الكتل البرلمانية

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برى يدعو إلى حوار بين رئيس الحكومة اللبنانية ورؤساء الكتل البرلمانية برى يدعو إلى حوار بين رئيس الحكومة اللبنانية ورؤساء الكتل البرلمانية
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني زعيم حركة أمل نبيه بري إلى حوار لبناني لبناني يقتصر على رئيس اللبنانية وقادة الكتل النيابية لبحث أزمة الرئاسة اللبنانية وعمل مجلس النواب والوزراء.

وقال بري في كلمة له اليوم في الذكرى السابعة والثلاثين لاختفاء الإمام موسى الصدر مؤسس حركة أمل (الذي اختفي خلال زيارة غامضة إلى ليبيا خلال سبعينيات القرن الماضي ) إنه يدعو في العشرة أيام الأوائل من شهر سبتمبر المقبل إلى حوار يقتصر هذه المرة على تمام سلام وقادة الكتل النيابية، ومضمونه وجدوله البحث في رئاسة الجمهورية وفي عمل مجلس النواب والوزراء وقوانين الانتخابات النيابية واستعادة الجنسية واللامركزية الادارية"

وأعرب عن أسفه لأن "دعاة التقسيم والفيدرالية المحلية أصبحوا أكثر جرأة"، رافضا "كل اشكال الفيدرالية بدءا من "فدرلة" الكهرباء".. ومشددا على أن باب التشريع هو باب المجلس النيابي الذي هو لكل لبنان".

وقال: "لن نقبل بالتفريط بالمكاسب المعنوية والمادية والسياسية حول النفط وترسيم الحدود البحرية، لاننا نرفض أن نكون حرس حدود لاسرائيل".

وأكد ان "حماية المقاومة للحدود هو حماية للبنان، وقال "لا نساوم على الجيش والشعب والمقاومة".. واصفا "من يراهن على خلاف أمل وحزب الله" بأنه "واهم".. حسب تعبيره.

واعتبر أن "زيادة عدد الجيش اللبناني والاستثمار فيه اولوية وطنية".

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مصر 365

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