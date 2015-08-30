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محافظ الوادى الجديد: تحويل التلاعب في وظائف مسابقة فرع الجامعة بالوادي الجديد إلى النيابة

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محافظ الوادى الجديد: تحويل التلاعب في وظائف مسابقة فرع الجامعة بالوادي الجديد إلى النيابة محافظ الوادى الجديد: تحويل التلاعب في وظائف مسابقة فرع الجامعة بالوادي الجديد إلى النيابة

اللواء محمود عشماوى محافظ الوادي الجديد

قرر اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد؛ تحويل شكاوى أهالى المحافظة بخصوص وجود بعض التجاوزات والتلاعب فى مسابقة إعلان فرع جامعة أسيوط بالوادي الجديد عن حاجته عن لشغل 200 وظيفة جديدة خلال شهر أغسطس 2014 الى النيابة.

حيث وردت العديد من الشكاوى من الأهالى إلى المحافظة بوجود بعض المخالفات في تعين بعض المتقدمين إلى مسابقة الجامعة بمخالفة الشروط التى أهمها أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الوادي الجديد ويقيم بها إقامة دائمة، كما أن فرع الجامعة أعلن خلال شهر أغسطس 2015 عن قبول عدد 31 اسم من المتقدمين وتم أخطار المحافظة بكشف بأسماء المعينين الجدد.

وهذا ما أغضب بعض أهالى المحافظة نظر لوجود أسم مخالف للشروط التى تنص على أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الوادي الجديد حيث ورد بالكشف المرسل من الجامعة أسم ع ن ت ، وهو من أبناء محافظة المنيا وهذا ما عتبره البعض مخالف للقانون وللشروط .

كما ناشد اللواء محمود عشماوى أهالى الوادى الجديد وكل من لديه دليل أو يشعر بالظلم في استبعاده من المسابقة أن يتقدم لجهات التحقيق بتظلم أو يحرر شكوي للمحافظة لإحالة الواقعة للنيابة العامة.

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