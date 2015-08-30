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المصريين الأحرار يناقش منع المرشحين من الخطابة بالمساجد

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المصريين الأحرار يناقش منع المرشحين من الخطابة بالمساجد المصريين الأحرار يناقش منع المرشحين من الخطابة بالمساجد

شعار – حزب المصريين الأحرار

يعقد حزب «المصريين الأحرار»، مؤتمره الأسبوعي غداً الاثنين، الموافق 31 أغسطس الجاري، في تمام الـ 12 ظهرًا بمقره الرئيسي بـ2 شارع حسن صبري بالزمالك.

يتناول المؤتمر موقف الحزب من قرار منع المرشحين من الخطابة بالمساجد، والزج باسم الكنيسة في الانتخابات، والتوقعات بنسب الأحزاب المدنية في مجلس النواب المقبل. ويستعرض المؤتمر القوانين المنظمة للسياحة وتأثيرها على هذا القطاع والمقترحات التي يقدمها “المصريين الأحرار” للارتقاء بهذا المجال وتحسين أداء العاملين به، كما يتناول المؤتمر عرض لأنشطة الأمانات المختلفة بالمحافظات خلال الأسبوع الماضي.

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