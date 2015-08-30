أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مصر تسعى للإسهام في مشروع «سد إلجا الكبير» بالكونجو الديمقراطية

Google+ Print
مصر تسعى للإسهام في مشروع «سد إلجا الكبير» بالكونجو الديمقراطية مصر تسعى للإسهام في مشروع «سد إلجا الكبير» بالكونجو الديمقراطية

رئيس وزراء الكونجو

التقى سفير لدى الكونجو الديمقراطية، هاني صلاح؛ برئيس مجلس الوزراء الكونجولي أوجستين مابون، لتسليمه رسالًة من نظيره المصري المهندس إبراهيم محلب.

تتعلق الرسالة؛ بدعم الترشيح المصري للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة (2016/2017). وأستعرض السفير خلال اللقاء ما تشهده العلاقات الثنائية من تطورات إيجابية غير مسبوقة على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى الزيارة التي قام بها الرئيس الكونجولي جوزيف كابيلا إلى مصر أول أغسطس في الفترة من 5-7 أغسطس الجاري لحضور مراسم افتتاح قناة السويس الجديدة بدعوة من الرئيس السيسى، وتوقيع الجانبيين لثلاثة بروتوكولاٍت هامٍة في مجالات البيئة والصحة والطاقة خلال الزيارة.

من جهٍة أخرى، نوه السفير إلى الزيارة الحالية التي يقوم بها نائب وزير الخارجية الكونجولي للتعاون الدولي والتكامل الإقليمي، بدعوة من نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، مشددًا على تطلع الجانب المصري للإسهام في مشروع «سد إلجا الكبير» بمرحلتيه الثالثة والرابعة.

كما أكد على حرص مصر إرساء السلم والاستقرار في الكونجو الديمقراطية، وهو ما يعكسه مستوى المشاركة المصرية في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونجو الديمقراطية (المونسكو).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر

انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر

نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم

نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم