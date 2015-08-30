مصر تسعى للإسهام في مشروع «سد إلجا الكبير» بالكونجو الديمقراطية

التقى سفير مصر لدى الكونجو الديمقراطية، هاني صلاح؛ برئيس مجلس الوزراء الكونجولي أوجستين مابون، لتسليمه رسالًة من نظيره المصري المهندس إبراهيم محلب.

تتعلق الرسالة؛ بدعم الترشيح المصري للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة (2016/2017). وأستعرض السفير خلال اللقاء ما تشهده العلاقات الثنائية من تطورات إيجابية غير مسبوقة على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى الزيارة التي قام بها الرئيس الكونجولي جوزيف كابيلا إلى مصر أول أغسطس في الفترة من 5-7 أغسطس الجاري لحضور مراسم افتتاح قناة السويس الجديدة بدعوة من الرئيس السيسى، وتوقيع الجانبيين لثلاثة بروتوكولاٍت هامٍة في مجالات البيئة والصحة والطاقة خلال الزيارة.

من جهٍة أخرى، نوه السفير إلى الزيارة الحالية التي يقوم بها نائب وزير الخارجية الكونجولي للتعاون الدولي والتكامل الإقليمي، بدعوة من نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، مشددًا على تطلع الجانب المصري للإسهام في مشروع «سد إلجا الكبير» بمرحلتيه الثالثة والرابعة.

كما أكد على حرص مصر إرساء السلم والاستقرار في الكونجو الديمقراطية، وهو ما يعكسه مستوى المشاركة المصرية في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونجو الديمقراطية (المونسكو).