بالصور.. حملة نظافة وإزالة التعديات بشوارع بلطيم وكفر الشيخ

شهد حى شرق كفر الشيبخ حملة نظافة، برئاسة اللواء أحمد الطرابلسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، الأحد، وذلك لنظافة وتجميل بعض شوارع المدينة، وشملت الحملة شارع تقسيم المحافظة والقضاء ومحيط مستشفى الزهراء بحى شرق كفر الشيخ.

وأكد اللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشبيخ، أنه تم إزالة القمامة والأتربة ومخلفات المباني وتقليم الأشجار وإنارة الأعمدة، وإزالة التعديات على شوارع تقسيم القضاة وإزالة الخراسانة أمام المحال وتوسعة الشارع الرئيسي وإزالة الأعمدة الحديدية التي قام أصحاب المحال والسيارات بوضعها لحجز مكان مخصص لهم.

وأضاف أنه طالب المسئولين عن حى شرق بمدينة كفر الشيخ، بضرورة متابعة أعمال النظافة أولاً بأول بشكل مكثف، وتلبية طلبات المواطنين وحل مشاكلهم في جميع أماكن مدينة كفر الشيخ.

كما ترأس عبد المحسن الأودن رئيس مدينة مصيف بلطيم حملة النظافة التى شهدها المدينة فى جميع مناطقها وبعدد من شواطئها.

وشملت حملة النظافة عددًا من الشواطئ ومنها كورنيش النرجس حتى نهاية كورنيش الزهراء وغيرها من المناطق المتعددة بمدينة المصيف.

وأكد عبد المحسن الأودن رئيس مدينة مصيف بلطيم، أن حملة النظافة المستمرة تأتى هذه الحملة بناءً على توجيهات الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ التى تهدف إلى الانتهاء من مشكلة النظافة بالمدينة.



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