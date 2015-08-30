أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"تنفيذى كفر الشيخ ": إزالة كافة التعديات على مزلقانات السكك الحديدية

Google+ Print
"تنفيذى كفر الشيخ ": إزالة كافة التعديات على مزلقانات السكك الحديدية "تنفيذى كفر الشيخ ": إزالة كافة التعديات على مزلقانات السكك الحديدية
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ اليوم الأحد برئاسة المحافظ الدكتور أسامة حمدي على تكليف رؤساء المدن بإزالة التعديات على مزلقانات السكة الحديد بالتنسيق مع الجهات المعنية لتلافى الحوادث.

وأكد مجلس مدينة بلطيم والحامول والرياض في تقريرهم أنه لا توجد أى تعديات على المزلقانات فى حينه بالتنسيق مع السكة الحديد ومركز الشرطة بمطوبس.

وأفاد مجلس مدينة دسوق أنه لا توجد تعديات على المزلقانات بدائرة مدينة دسوق وجارى المتابعة أول بأول أما مجلس مدينة كفر الشيخ، فأشار إلى أنه تم تعميم القرار على نائب رئيس المدينة والإدارات الهندسية بالوحدة والقرى بمركز كفر الشيخ لاتخاذ اللازم.

وأكد مجلس مدينة سيدى سالم رئيس المدينة أن مزلقانات أبو غنيمة عليها حراسات من قبل السكة الحديد وتم غلق مزلقانات غير قانونية بمعرفة الوحدة وناظر محطة السكة الحديد ولا يوجد حاليا أى تعديات على المزلقانات وكذا مزلقان القصابى .

وأفاد مجلس مدينة بيلا بإزالة الإشغالات وعمل مطبات صناعية بمداخل مزلقانات السكك الحديدية بدائرة المركز والمدينة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365