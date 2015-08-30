"تنفيذى كفر الشيخ ": إزالة كافة التعديات على مزلقانات السكك الحديدية

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ اليوم الأحد برئاسة المحافظ الدكتور أسامة حمدي على تكليف رؤساء المدن بإزالة التعديات على مزلقانات السكة الحديد بالتنسيق مع الجهات المعنية لتلافى الحوادث.

وأكد مجلس مدينة بلطيم والحامول والرياض في تقريرهم أنه لا توجد أى تعديات على المزلقانات فى حينه بالتنسيق مع السكة الحديد ومركز الشرطة بمطوبس.

وأفاد مجلس مدينة دسوق أنه لا توجد تعديات على المزلقانات بدائرة مدينة دسوق وجارى المتابعة أول بأول أما مجلس مدينة كفر الشيخ، فأشار إلى أنه تم تعميم القرار على نائب رئيس المدينة والإدارات الهندسية بالوحدة والقرى بمركز كفر الشيخ لاتخاذ اللازم.

وأكد مجلس مدينة سيدى سالم رئيس المدينة أن مزلقانات أبو غنيمة عليها حراسات من قبل السكة الحديد وتم غلق مزلقانات غير قانونية بمعرفة الوحدة وناظر محطة السكة الحديد ولا يوجد حاليا أى تعديات على المزلقانات وكذا مزلقان القصابى .

وأفاد مجلس مدينة بيلا بإزالة الإشغالات وعمل مطبات صناعية بمداخل مزلقانات السكك الحديدية بدائرة المركز والمدينة.



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