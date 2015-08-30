مجدى نصر الدين يتفقد منظومة النظافة بأحياء وقرى غرب بورسعيد

تفقد المحافظ اللواء مجدي نصر الدين منظومة النظافة بالأحياء للوقوف على مدى تنفيذ التعليمات بشأن تفعيل منظومة فصل المواد الصلبة من المنبع فى حيى الزهور والمناخ للارتقاء ببيئة صحية .

وخلال جولته بحى غرب أصدر المحافظ تعليمات بنقل منفذ توزيع السلع والمنتجات الغذائية من منطقة شروق بقرية المناصرة إلى منطقة العمارات لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وبسعر الجملة .

وأصدر المحافظ تعليمات لرئيس الحى بتكثيف أعمال النظافة والصرف الصحى واستكمال ردم البرك والمستنقعات المتواجدة بقرى المناصرة والجرابعة والديبة بالتنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ مع سرعة الانتهاء من مخبز قرية الديبة لتوفير الخبز المدعم للأهالى .