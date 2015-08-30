"أنا الرئيس".. بقصر ثقافة الإسماعيلية يومى الخميس والجمعة

قالت شرين عبد الرحمن، مدير فرع ثقافة الإسماعيلية، إن الفرع سيستضيف المسرحية الكوميدية "أنا الرئيس" يومي الخميس والجمعة المقبلين على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية في تمام الثامنة مساء.

وأشارت شرين إلى أن العرض بطولة سامح حسين، وحنان مطاوع، وفتحى سعد، ونادية شكرى، وعزت بدران، ومجدى عبد الحليم، وأيمن إسماعيل، وأحمد عبد الهادى، وأحمد ظريف، وهيثم عبد الله، وشيماء سيف، وكريم عز الرجال، وأحمد مجدى، ورانيا النجار وديكور الدكتور محمود سامى، وأزياء دنيا الهوارى، والموسيقى والألحان وائل عقيد، وكتب أشعار المسرحية خالد الشبيانى، وصمّم الاستعراضات أشرف فؤاد، والنص من تأليف الكاتب الكبير يوسف عوف، ومن إعداد وإخراج محسن رزق.

يأتى ذلك في إطار مبادرة صيف ولادنا التى أطلقتها وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتور عبد الواحد النبوى وزير الثقافة واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية والكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والباحث سعيد الهمشرى رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى.