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نائب رئيس جامعة القناة يشهد اجتماع مركز الخدمة العامة للدراسات التجارية

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نائب رئيس جامعة القناة يشهد اجتماع مركز الخدمة العامة للدراسات التجارية نائب رئيس جامعة القناة يشهد اجتماع مركز الخدمة العامة للدراسات التجارية
شهد الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس جامعة قناة السويس اجتماع مركز الخدمة العامة للدراسات التجارية والبحوث البيئية، وذلك بمقر كلية التجارة بالاسماعيلية تحت رعاية االدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس.

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد زكى عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المركز والدكتورة هبه جمال مدير المركز والدكتور اشرف غالى نائب مدير المركز وأعضاء المجلس، حيث ناقش الاجتماع النقاط المتعلقة بدور المركز خلال العام الماضى إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية بمعرفة المركز.

وأكد الدكتور أحمد زكى أن المركز من المراكز التى حققت إيرادات عالية منذ يناير2015.

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