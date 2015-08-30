260 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحى بقرى دمياط

أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، فى بيان صادر عنه اليوم الأحد، على تكثيف الجهود لسرعة إنهاء مشروعات الصرف الصحى بالقرى وفق البرنامج الزمنى المحدد لهذه المشروعات حتى يمكن تغطية القرى غير المخدومة .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمهندس سيد ربيع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس طارق موسى رئيس الجهاز التنفيذى لمحافظة دمياط بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لبحث الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بالقرى.

وأوضح المهندس سيد ربيع، أن محطة رفع الشعراء دخلت الخدمة بالفعل لتستفيد منها قرية الشعراء والمناطق المحيطة بتكلفة 25 مليون جنيه، وأنه جارى العمل فى محطة الصرف الصحى بعزبة اللحم بتكلفة 25 مليون جنيه، وسيتم إنهائها فور التمكين من مسار خط الطرد الذى يمر فى أرض تابعة لبنك مصر، حيث وعد المحافظ ببحث ذلك مع رئيس مجلس إدارة بنك مصر .

وأضاف المهندس طارق موسى، أنه جارى عمل توسعات محطة معالجة الصرف الصحى برأس البر لرفع طاقتها من 50 م3 /يوم الي 75 م3 /يوم بتكلفة 120 مليون جنيه لخدمة مدينة رأس البر والسنانية، وأنه جارى العمل بمحطات الرفع فى عدد من القرى، وهى عبارة عن محطة رفع وشبكات وخطوط طرد وذلك بقرى أولاد خلف، والتى أوشكت على الانتهاء ودخول الخدمة وكفر المنازلة وميت الشيوخ و العنانية والسالمية والنجارين وعزب النهضة وأولاد حمام والبستان والباز والسلام وعلى الدين بإجمالى تكلفة 140 مليون جنيه، حيث أكد الحافظ على سرعة إنهاء العمل بهذه المحطات فى خطة العام الحالى.

كما بحث المحافظ خطة العمل بالمواقع التى يتم التجهيز لإقامة مشروعات الصرف الصحى بها، وأكد على إضافتهم لخطة العام الحالى، وذلك بقرى العطوى والغوابين وكفر تقى وسيف الدين والسواحل بتكلفة 70 مليون جنيه.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ الموقف التنفيذى لمحطة مياه البستان، حيث أوضح سيد ربيع رئيس شركة مياه الشرب، أن المرحلة الأولى من الأعمال ستنتهى بعد ثلاثة أسابيع، وأن أعمال توسعات المحطة لرفع طاقتها من 1200 ل /ث -1800ل /ث بتكلفة 130 مليون جنيه تنتهى بنهاية العام الحالى، مشيرا إلى أنه حدث تقدما ملحوظا فى العمل بخطة التوسعات بعد تدخل المحافظ، وإنهاء مشكلة العداية والحصول على موافقات القوات المسلحة والجهات الأمنية والجهات المعنية لقطع الطريق، وعمل العداية وإنهاء خط المياه العكرة قطر 1000ميللى وبطول 600مترا، من المآخذ فى النيل حتى داخل المحطة للتعجيل بإنهاء هذا المشروع الهام الذى يخدم جزءا من مدينة دمياط ومدن فارسكور والزرقا والروضة والسرو.