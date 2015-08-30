ارتياح بين القوى السياسية بالسويس لتواجدها بالمرحلة الثانية للانتخابات

سادت حالة من الارتياح بين القوى السياسية والحزبية بالسويس لوضع المحافظة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتى تقرر أن تكون يومى 22 و23 نوفمبر القادم.

وقال على أمين، القيادى بحزب الوفد، إن وضع السويس بالمرحلة الثانية سيكون فرصة لكل المرشحين بالتحرك بكل أنحاء المحافظة، خاصة بعد أن أصبحت السويس دائرة واحدة بـ4 نواب.

وناشد "أمين" شعب السويس بحسن اختيار النواب ومن سيمثل المدينة الباسلة فى أول برلمان بعد ثورة 30 يونيو.. وقال عبد الحميد كمال، القيادى بحزب التجمع، إن تواجد السويس بالمرحلة الثانية، أمر متوقع لوجودها بالانتخابات الأخيرة قبل تأجيلها بنفس المرحلة.