في ظهوره الأول.. كوكا يساهم في فوز براجا برباعية

ساهم أحمد حسن "كوكا" في فوز فريقه الجديد سبورتنج براجا برباعية دون رد على حساب سبورتنج بوافيستا في المباراة التي جمعت بينهما في ثالث جولات الدوري البرتغالي يوم الأحد.

وكان كوكا قد انضم لبراجا قادما من ريو أفي قبل عدة أيام بعقد يمتد لخمس سنوات.

افتتح نيكولا فوكيفيتش أهداف براجا في الدقيقة 16 قبل أن يعود نفس اللاعب ويضيف

الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 67 سجل كريسلان الهدف الثالث لأصحاب الأرض، قبل أن ينهي آلان حفلة براجا بهدف رابع من ركلة جزاء في الدقيقة 84.

وشارك كوكا في الدقيقة 61 وكان هو من ساهم في حصول فريقه على ركلة جزاء والتي جاء منها الهدف الرابع.

ورفع هذا الفوز رصيد براجا إلى ست نقاط يحتل بهم المركز الرابع، فيما تجمد رصيد بوافيستا عند أربع نقاط في المركز التاسع.