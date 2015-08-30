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مصر تدين التفجير «الإرهابي» في البحرين

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مصر تدين التفجير «الإرهابي» في البحرين مصر تدين التفجير «الإرهابي» في البحرين

الخارجية المصرية

أدانت الخارجية المصرية؛ حادث التفجير «الإرهابي» الذي وقع في قرية كرانة شمال العاصمة البحرينية المنامة، وأسفر عن مقتل رجل أمن وإصابة 4 آخرين.

وفي تصريح للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اللمستشار أحمد أبو زيد، أكد على وقوف حكومًة وشعبًا مع مملكة البحرين الشقيقة في مواجهة الإرهاب الغاشم، مطالبًا المجتمع الدولي بتكثيف التعاون لمحاربة تلك الظاهرة.

وقدم المتحدث، خالص التعازي لأسرة شهيد الواجب، معربًا عن تمنياته بسرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدًا على تأييد مصر لحكومة البحرين فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

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