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الطب الشرعى يثبت صحة أوراق طالبة صفر ثانوية عامة.. والكنترول لم نشك فى ذلك

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الطب الشرعى يثبت صحة أوراق طالبة صفر ثانوية عامة.. والكنترول لم نشك فى ذلك الطب الشرعى يثبت صحة أوراق طالبة صفر ثانوية عامة.. والكنترول لم نشك فى ذلك

الطالبة مريم ملاك، المتظلمة من صفر الثانوية العامة

أكد مصدربنيابة أسيوط وصول تقرير الطب الشرعى الخاص بقضية الطالبة مريم ملاك، والمعروفة بطالبة الصفر للنيابة ,موضحا أن التقرير أثبت صحة الخطوط الواردة بأوراق إجابة الطالبة مع خطها الذى كتبته خلال عملية إستكتابها عن طريق خبراء الخطوط بالطب الشرعى.

وأوضح المصدر الذى طلب عدم ذكر إسمه أنه فى هذه الحالة سيتم حفظ التحقيق لعدم ثبوت الإتهام وفى السياق ذاته ذكر مصدر بكنترول أسيوط أننا لم يكن لدينا شك واحد فى هذه النتيجة مشيرا إلى أن الكنترول ليس له أى مصلحة فى أن يعطى درجات طالبة لطالبة أخرى كما ذكر,وأننا دائما نعمل على مصلحة الطلاب جميعهم.

كانت قد أمرت نيابة ثان اسيوط كنترول أسيوط( أ) بامتحانات الثانوية العامة أحضار أصول أوراق الإجابة الخاصة بالطالبة التى حصلت على صفر فى جميع مواد الثانوية عدا اللغة العربية العربية التى حصلت على درجة ونصف فيها,رغم تفوقها فى السنوات الماضية ووجودها فى اسرة متفوقة علمية حيث ان شقيقيها الللذان يكبرانها(مينا 28 سنة وباسم 26 سنة ) تخرجا من كلية الطب البشرى ) وعرضها على الطب الشرعى الذى أثبت أن الأوراق صحيحة ​و​بخط ​​ الطالبة.

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