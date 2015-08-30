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نانشيونال انترست: طائرات الجيل الخامس الأمريكية في مهب الريح

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نانشيونال انترست: طائرات الجيل الخامس الأمريكية في مهب الريح نانشيونال انترست: طائرات الجيل الخامس الأمريكية في مهب الريح

طائرات الجيل الخامس الأمريكية في مهب الريح

أعلنت صحيفة “ناتشيونال انترست”أنه إن كان تطوير روسيا والصين لطائرات بدون طيار فعال حقا، فإن استثمارات البنتاغون الضخمة في تطوير مقاتلات من الجيل الخامس ستذهب في مهب الريح.

وقالت الصحيفة: “عرضت مؤخرا أول صور للطائرة بدون طيار الجديدة الصينية “النسر الإلهي”، التي تستطيع كشف وتدمير طائرات الشبح البعيدة عن البر الرئيسي الصيني”.

وأكدت الصحيفة أن روسيا ستطور طائرة مماثلة، حيث أعلن النائب الأول لمديرمجمع التكنولوجيات الراديو — الالكترونية (كريت)، فلاديمير ميخييف أن الطائرة بدون طيار الروسية الجديدة ستكون مشابهة للطائرة الصينية “النسر الإلهي”، ستكون ذات رادار منخفض التردد، سيمكنها من الكشف عن الطائرات الشبح الأمريكية مثل اف-35 واف-22 وبي-2.

وأشارات الصحيفة إلى أن الطائرة بدون طيار الروسية ستحقق انجازات كبيرة وذلك بفضل نظام الحرب الراديو-إلكترونية المتكامل.

ووفقًا لمخييف، إن هذا النظام لايخلق مجال مغناطيسي وقائي لمواجهة صواريخ “جو-جو”، فحسب، بل ويجعل الطائرة مخفية عن شاشات الرادار، وفي هذه الحالة ستكون الطائرة بدون طيار قادرة على كشف الطائرات الأمريكية الشبح، في حين ستبقى الطائرة بدون طيار غير مرئية بالنسبة للطائرات الأمريكية.

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