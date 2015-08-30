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اللجنة العليا للانتخابات: انتخابات مجلس النواب على مرحلتين ابتداء من 17 أكتوبر

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اللجنة العليا للانتخابات: انتخابات مجلس النواب على مرحلتين ابتداء من 17 أكتوبر اللجنة العليا للانتخابات: انتخابات مجلس النواب على مرحلتين ابتداء من 17 أكتوبر

أرشيفية

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس، قرارها بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، بحيث تجري الانتخابات على مرحلتين، اعتبارا من 17 أكتوبر المقبل.

وقال المستشار أيمن عباس – في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بمقر الهيئة العامة للاستعلامات – إن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب ستجري في 14 محافظة هي : الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الاسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح.

وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن المرحلة الأولى للعملية الانتخابية ستجري في دوائر محافظات المرحلة الأولى خارج يومي السبت والأحد الموافقين 17 و 18 أكتوبر المقبل، على أن تجرى عملية الانتخاب في دوائرها داخل مصر يومي الأحد و الإثنين الموافقين 18 و 19 أكتوبر المقبل.. وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات تجرى الإعادة خارج مصر يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 26 و 27 أكتوبر المقبل، وداخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 27 و 28 أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية للانتخابات ستجري في 13 محافظة هي محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.. وتجري عملية الانتخاب في دوائرها خارج مصر يومي السبت والأحد الموافقين 21 و 22 نوفمبر المقبل، وتجرى عملية الانتخاب في دوائرها داخل مصر يومي الأحد والإثنين الموافقين 22 و 23 نوفمبر المقبل.. وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات، تجرى الإعادة خارج مصر يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 30 نوفمبر وأول ديسمبر المقبلين، وداخل مصر يومي الثلاثاء و الأربعاء الموافقين 1 و 2 ديسمبر المقبل.

أ.ش.أ

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