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دار الربيع العربي تصدر “L for life; love and lots in between” كأول تجربة نشر إنجليزية لها

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دار الربيع العربي تصدر “L for life; love and lots in between” كأول تجربة نشر إنجليزية لها دار الربيع العربي تصدر “L for life; love and lots in between” كأول تجربة نشر إنجليزية لها

“L for life; love and lots in between”

أصدرت دار الربيع العربي للنشر كتابًا باللغة الإنجليزية للمرة الأولى الذي يحمل عنوان “L for life; love and lots in between”، للكاتب المصري المعاصر “لؤي تاج الدين  ” .

والكتاب عبارة عن مجموعة من 12 قصة قصيرة، ويسرد فيها الكاتب ” استجواب لتلك اللحظات الصعبة البسيطة التي تغير حياتنا فيما بعد.

ويتناول أيضًا الكتاب شكوك الحب التي نواجهها ، وحياة الأصدقاء التي نفقد الإيمان بها.

ويشير لؤى في الكتاب إلى العلاقات التي قررنا السير للخروج منها، والطرق  التي قررنا اتخاذها؛ والطرق التي قررنا عدم السير فيها.

كما يتناول الخيانة وأوهام الحب عندما نعطي لها الفرصة لكي تسيطر على عقولنا والنفوس، مسار مؤلمة من العذاب والحرمان عندما نفقد شخص عزيز.

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