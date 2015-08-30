أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أوروبا تتخذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين تتمثل في عدم حصولهم على الطعام أو الشراب

Google+ Print
أوروبا تتخذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين تتمثل في عدم حصولهم على الطعام أو الشراب أوروبا تتخذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين تتمثل في عدم حصولهم على الطعام أو الشراب

جانب من المهاجرين غير الشرعيين

قررت أوروبا أن تتخذ إجراءات صارمة ضد قدوم المهاجرين، وهولندا شددت التشريعات.

قررت أوروبا أن لا تعطي المهاجرين الطعام والشراب والمأوى حتى يحصلوا على وضع لاجئ رسمي، وسيتم انقاص أيام البقاء في مركز الهجرة إلى بضعة أسابيع، وبعد ذلك سيرحلون.

سيغلق 13 ملجأ في الخريف القادم، وقد اقترح وزير الداخلية البريطاني طرد المهاجرين العاطلين عن العمل.

منذ بداية العام وصل إلى أوروبا 300 ألف لاجئ، حيث أنهم يصلون عن طريق السفن، أو سيرا على الأقدام أو بالقطار، اليوم الشرطة السلوفاكية اوقفت شاحنتين كان فيهما مهاجرين غير شرعيين من سوريا.

وقد دعا وزراء داخلية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لعقد اجتماع بشكل عاجل للاتحاد الأوروبي بشأن وضع اللاجئين ووقف تدفق المهاجرين.

وقد لوحظ تدفق المهاجرين إلى جميع أنحاء أوروبا بشكل كبير جدا، وكل بلد أوروبية تحاول التعامل مع هذا التدفق بطريقتها الخاصة، فالمجر مثلا لتحمي نفسها من المهاجرين بدأت ببناء جدار على الحدود مع صربيا ونشرت العسكريين هناك.

وقد كان هناك تدفقا هائلا للمهاجرين في إيطاليا، في ميناء ميسينا، حيث وصل عن طريقه 600 لاجئ انقذوا خلال عمليتين إنقاذ في البحر الأبيض المتوسط.

وبالرغم من خطورة الأمر، إلا أن عدد اللاجئين ينمو بسرعة كبيرة، وكل يوم يصل إلى مقدونيا فقط حوالي 3500 شخص.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا