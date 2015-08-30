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إطلاق النار فى الوراق ينهى حياة جزار

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إطلاق النار فى الوراق ينهى حياة جزار إطلاق النار فى الوراق ينهى حياة جزار
أكد مصدر أمنى أن دوى إطلاق النار الذى سمع منذ قليل بالوراق مصدره مشاجرة بين جزار وآخرين بسبب خلافات قديمة.

وكشفت تحريات المقدم محمد أبو القاسم رئيس المباحث ومعاونه الرائد يوسف رشوان أن المجنى عليه محمد شعراوى "جزار" بادر بإطلاق النار على 3 أشخاص وأصابهم، وأطلق عليه مجهول الرصاص ما أسفر عن مقتله فيما يقبع المصابون الآن فى معهد ناصر.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا بسماع دوى إطلاق أعيرة فى الوراق وتحركت قوة من قسم الوراق برئاسة العميد إيهاب شلبى مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة والمقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث الوراق ومعاونه الرائد يوسف رشوان لفحص البلاغ وبيان سبب إطلاق الرصاص وضبط الجناة .


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