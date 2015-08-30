تعرف على سر تفوق العسل على السكر فى الفوائد والقيمة الغذائية

على الرغم من أن كل من العسل الأبيض والسكر الأبيض يحتويان على سكر الفركتوز بنسبة 50% وسكر الجلوكوز بنسبة 50%"، إلا أن القيمة الغذائية والفوائد الصحية للعسل تتفوق على مثيلتها لدى السكر.

وكشف تقرير نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى عن بعض من التفاصيل الخاصة بالقيمة الغذائية لـ 100 جرام من العسل الأبيض والسكر الأبيض.

وأوضح التقرير أن كل 100 جرام من العسل الأبيض تحتوى على 300 سعرا حرارياً مقارنة ً بـ 387 سعراً يحتوى عليها السكر الأبيض، وبالتالى فتناوله يرفع فرص السمنة بنسب أقل من السكر الأبيض، ومن المميزات الأخرى لعسل الأبيض:

1.يحتوى العسل الأبيض على 82 جراماً فقط من السكر، بينما يحتوى السكر الأبيض على 99.9 جراماً.

2.يحتوى عسل النحل الأبيض على 0.3 جرام من البروتين بينما لا يحتوى السكر الأبيض على أى نسبة منها.

3.يحتوى العسل الأبيض على 17 جراماً من الماء، بينما لا تتعدى كميتها داخل السكر 0.03 جراماً.

4.يحتوى عسل النحل الأبيض على تركيزات صغيرة من الكالسيوم والحديد وفيتامين "ج" وفيتامين "ب2" و"ب3"و"ب5" و"ب6" و"ب9" والمغنسيوم والفوسفور والزنك والبوتاسيوم، بينما لا يحتوى السكر الأبيض على أى من هذه العناصر الهامة.

5.يحتوى العسل الأبيض على مؤشر جلايسيمى GI– قدرته على رفع مستويات السكر بالدم- "58"، بينما تبلغ 60 بالنسبة للسكر الأبيض.

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