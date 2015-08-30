دراسة مقترح تطوير قناطر إدفينا وتنمية شاطئ النيل بمطوبس
عقد اللواء يحيى عيسوى داود رئيس مركز ومدينة مطوبس اجتماعاً مع الدكتور حاتم عبد المنعم الطويل استاذ العمارة والتصميم العمرانى لدراسة المقترح المقدم لتطوير قناطر ادفينا وتنمية شاطئ النيل بمطوبس لجعله متنزة ولجذب سياحة اليوم الواحد إليه .إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكد اللواء يحي عيسوي رئيس مركز ومدينة مطوبس أن مطوبس تتمتع بمقومات جذابة مشيرا الى تحديد مساحة الحدائق وعمل ممرات وزرع نباتات ظل فيها وتحديد أماكن الإضاءة وأعمدة الإنارة الداخلية وفرش الطرق والمقاعد والكرسى والهياكل والبوابات والاسوار والخدمات العامة من دورات المياه ومحولات الكهرباء مع إمكانية عمل حمامة سباحة وقاعة أفراح ( احتفالات ) وعمل تصميم جذاب للعيون بمدخل القناطر"مشروع تطوير قناطر ادفينا" وتنمية شاطئ النيل بمطوبس .
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