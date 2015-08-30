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دراسة مقترح تطوير قناطر إدفينا وتنمية شاطئ النيل بمطوبس

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عقد اللواء يحيى عيسوى داود رئيس مركز ومدينة مطوبس اجتماعاً مع الدكتور حاتم عبد المنعم الطويل استاذ العمارة والتصميم العمرانى لدراسة المقترح المقدم لتطوير قناطر ادفينا وتنمية شاطئ النيل بمطوبس لجعله متنزة ولجذب سياحة اليوم الواحد إليه .

وأكد اللواء يحي عيسوي رئيس مركز ومدينة مطوبس أن مطوبس تتمتع بمقومات جذابة مشيرا الى تحديد مساحة الحدائق وعمل ممرات وزرع نباتات ظل فيها وتحديد أماكن الإضاءة وأعمدة الإنارة الداخلية وفرش الطرق والمقاعد والكرسى والهياكل والبوابات والاسوار والخدمات العامة من دورات المياه ومحولات الكهرباء مع إمكانية عمل حمامة سباحة وقاعة أفراح ( احتفالات ) وعمل تصميم جذاب للعيون بمدخل القناطر"مشروع تطوير قناطر ادفينا" وتنمية شاطئ النيل بمطوبس .

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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