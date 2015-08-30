كنيسة شبرا الخيمة وتوابعها تعلن جدول احتفالاتها بعيد النيروز

أعلنت مطرانية شبرا الخيمة برئاسة الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها جدول احتفالاتها بعيد النيروز "رأس السنة القبطية" فى الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل بكنيسة مارجرجس فى المطرانية.

وأكد الأنبا مرقس أن البرنامج اليومى يبدأ فى تمام السادسة والنصف مساء كل يوم ويشتمل على صلاة ورفع بخور عشية وفقرة للكورال وتماجيد للقديسين ثم الكلمة الروحية للآباء الأساقفة والكهنة بحضور الأنبا دانيال أسقف المعادى وتوابعها، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا رافائيل أسقف كنائس القاهرة وسكرتير المجمع المقدس.

وأضاف الأنبا مرقس: يتم إقامة القداسات الإلهية بشكل يومى وفى آخر أيام النهضة "ليلة العيد" تقام سهرة روحية تشمل التسبحة وصلوات الأجبية وتطييب أجساد القديسين الموجودة بالكنيسىة وتنتهى بالقداس الإلهى الذى يمتد إلى الخيوط الأولى من صباح اليوم التالى ويترأسه نيافة الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها بمشاركة لفيف من كهنة الإيبارشية.



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