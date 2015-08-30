عبد المنعم: سوهاج ستشهد تطويرا لمنظومة إدارة المخلفات

تفقد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج مشروع معالجة وتدوير ودفن القمامة بمدينة 15 مايو بالقاهرة، خاصة المدفن الصحي، تمهيدا لنقل التجربة إلى سوهاج وتحقيق الاستفادة العملية والعلمية الكاملة خلال مراحل تطبيقه على أرض سوهاج.

وأكد المحافظ أن سوهاج ستشهد قريبا تطويرا لمنظومة إدارة المخلفات بها من خلال مشروعات لتدوير القمامة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة علي مستوى مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وأضاف الدكتور أيمن عبد المنعم : يجب علينا الاستفادة من هذا المشروع الوطني الناجح الذي لا يقوم بدفن القمامة كما هي أولا بأول وإنما يتم دفن القمامة الخاملة بعد الاستفادة منها استفادة كاملة من خلال المشروع لاستخراج السماد العضوي واستخراج الأوراق والكرتون والبلاستيك والزجاج والصاج والمعادن وإرسالها للمصانع لإعادة تدويرها كل على حدة.

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