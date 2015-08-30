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الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام تهدى ضحاياها "أكشاك تجارية" بمطروح

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نفذت الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى، أول مشروع لأحد مصابى الألغام بمدينة سيوة، وهو كشك تجارى مرخص وبه عداد كهرباء مع إمداده بالبضائع من المواد الغذائية ما يساعده فى الحصول على فرصة عمل شريفة.

وقال البيان الصادر عن مكتب الأمانة بمطروح إن ذلك يأتى فى إطار تبنى الأمانة رؤية حضارية للتمكين الاقتصادى لمصابى الألغام من مخلفات الحرب العالمية الثانية، خاصة الفئة الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.

وأشار البيان إلى أن هناك خطة لإنشاء مشروعات صغيرة، مدرة للدخل وتوفير فرص عمل شريفة لهم، حيث درست الأمانة التنفيذية الظروف الاقتصادية والاجتماعية لمصابى الألغام وأسرهم، طبقًا لقاعدة البيانات والبحوث الاجتماعية المقدمة من المصابين، التى تعكس المستوى الاقتصادى والاجتماعى، سواء مصادر الدخل وعدد أفراد الأسرة والمستوى التعليمى والسكنى وما يحتويه من أجهزة حديثة.

وتوصلت الدراسة، إلى إمكانية طرح 10 مشروعات صغيرة، بمراكز سيوه والسلوم وسيدى برانى والنجيله ومرسى مطروح، عبارة عن اكشاك تجارية، تتولى الأمانة التنفيذية إنشائها وتركيب الإنارة والترخيص من مجالس المدن وتجهيزه بالبضائع اللازمة، التى تساعد المستفيدين على دوران رأس المال إلى جانب الدعم الفنى والمتابعة الدورية من قبل الأمانة التنفيذية.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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